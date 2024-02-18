ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська авіація в районі Авдіївки завдала удару по своїх позиціях, - АТЕШ

Неділя 18 лютого 2024 02:26
UA EN RU
Російська авіація в районі Авдіївки завдала удару по своїх позиціях, - АТЕШ Фото: авіація РФ завдала удару по своїх позиціях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська авіація вдарила по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТЕШ.

"Агент "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях", - йдеться у повідомленні АТЕШ.

Зазначається, що удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч із 16 на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Пізніше прес-офіцер 3 окремої штурмової бригади, бійці якої прикривали вихід Сил оборони з міста, заявив, що критичний момент уже пройдено, але операція з перегрупування військ ще триває.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним і професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Водночас, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що українське керівництво зробило висновки із ситуації, що склалася в Авдіївці.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті