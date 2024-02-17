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Росію атакували безпілотники: у яких регіонах нібито працювала ППО

Субота 17 лютого 2024 06:20
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Росію атакували безпілотники: у яких регіонах нібито працювала ППО Фото: Росію атакували безпілотники (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Деякі регіони Росії атакували безпілотники вночі 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, губернатора Калузької області Владислава Шапши,, губернатора Брянської області Олександра Богомаза, губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Бєлгородська область

Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито ППО збила 2 безпілотники

"У Губкінському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збито 2 БПЛА літакового типу в районі села Вісла Дубрава. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - повідомив Гладков.

Калузька область

Губернатор області Владислав Шапша повідомив про семеро нібито збитих безпілотників.

"Сьогодні вночі на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще один БПЛА. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. За інформацією робочих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає.", - повідомив Шапша.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників.

"П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО Міністерства оборони РФ", - повідомив Богомаз.

Воронезька область

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.

"Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі уточнюється. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - повідомив Гусєв.

Оновлено 06:46: губернатор Гусєв повідомив, що уламками безпілотника пошкоджено дах.

"За уточненими даними МНС, залишками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку на Туркменському проїзді у Воронежі. Постраждалих немає", - повідомив Гусєв.

Вибухи у Росії

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 17 лютого вибухи були в Білгородській та Калузькій областях. Там нібито працювала ППО.

До речі, в Іжевську спалахнула масштабна пожежа на неназваному підприємстві.

Також чули вибухи жителі Ростова. У мережі написали про нібито роботу ППО.

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