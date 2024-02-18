Лідери Вірменії та Азербайджану зустрілися у Мюнхені після загострення на кордоні

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрілися у Мюнхені. Це сталося після нещодавньої ескалації конфлікту на кордоні двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменський портал News.am та азербайджанський портал 1news.az .

В ролі посередника на зустрічі вірменського та азербайджанського лідерів був канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За словами Пашиняна, на столі переговорів було важливе питання - підтвердження сторонами домовленостей, які були досягнуті під час чотиристоронньої зустрічі в Празі та під час зустрічі в Брюсселі.

"Досягнуто домовленості, що міністри закордонних справ зустрінуться найближчим часом, після чого також відбудеться зустріч щодо демаркації кордону. Загалом, якщо досягнутих домовленостей дотримуватимуться, то реалізація домовленостей сприятиме зниженню прикордонної напруженості, ще раз кажу, якщо домовленостей дотримуватимуться. Зі свого боку, звичайно, ми сповнені рішучості дотримуватися цих домовленостей", - сказав він після зустрічі.

Також Пашинян додав, що зустріч міністрів закордонних справ має бути присвячена подальшому обговоренню та узгодженню тексту мирного договору.

"Звичайно, низку статей мирної угоди узгоджено, але низку принципових статей ще не узгоджено, робота в цьому напрямку має вестися, і ми погодилися проводити ці роботи", - пояснив вірменський прем'єр.

Водночас азербайджанський президент Алієв назвав зустріч конструктивною та зазначив, що уже досягнуто домовленостей щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, демаркації кордонів і проведення переговорів щодо мирного договору.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху, спірному регіоні, який за міжнародними договорами належить Азербайджану, але де-факто був захоплений Вірменією. Після цього в регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону, а Пашинян визнав, що Нагірний Карабах є частиною Азербайджану. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Вже в січні 2024 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору.

Втім, вже 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів. Після чого Пашинян звинуватив Алієва у підготовці повномасштабної війни з Вірменією.

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