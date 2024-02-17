Про Авдіївку, мобілізацію та світ без Путіна. Заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він говорив про вихід українських сил з Авдіївки, критикував ставлення світу до РФ, а також назвав Володимира Путіна головорізом.

Повний виступ Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки:

Скільки світ терпітиме Путіна

На початку промови Зеленський нагадав, що війна в Україні становить загрозу для всього світу, скільки це війна проти будь-яких правил.

"Але як довго світ дозволить Росії залишатися такою? Це головне питання сьогодні. Чим довше триватиме ця російська агресія проти світового порядку, заснованого на правилах, тим більші зміни вона провокує. Можливо, людям доведеться жити у світі, де локальні війни не залишаться локальними - будь-який спалах війни ризикує перетворитися на глобальну катастрофу", - сказав він.

За словами Зеленського, використання продовольства або міграції як зброї може порушити існуючі регіональні баланси і підірвати багато політичних систем - не тільки в Європі, але і на Близькому Сході, в Африці та Америці.

"Можливо, Європу чекають часи, коли питання про застосування статті 5 Договору про НАТО стоятиме зовсім не перед Вашингтоном, а радше перед європейськими столицями. Таких "можливо" сотні. 23 лютого 2022 року жодного з них не існувало. Тепер вони стали частиною реальності. І чого нам не вистачає в цій реальності? Безпеки. Безпеки. Ні найбільшій, ні найменшій державі", - додав президент.

Про Авдіївку

У своїй промові Зеленський згадав про Авдіївку, з якої сьогодні вночі вийшли українські військові. Він наголосив, що це сталося через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.

"Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій", - заявив президент.

Пізніше, відповідаючи на питання, Зеленський пояснив, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу.

"Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - сказав він.

Путін - головоріз

Крім того, Зеленський розкритикував світ за недостатньо жорстке ставлення до Путіна та назвав російського диктатора головорізом.

"Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного лідера російської держави, він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його інавгурацію, потиск руки, сприйняття його як рівного - було б презирством до природи політичної влади", - сказав глава держави.

Президент додав, що Путін має два виходи - або сісти на лаву підсудних, або ж бути вбитим одним зі своїх прибічників.

"Він має лише дві опції - бути на лаві підсудних або бути вбитим, одним з його поплічників. Знищення джерела дестабілізації - є нашим завданням, і це справедливо", - заявив Зеленський.

Також він закликав зробити все можливе, аби перемогти російський режим.

"Ми повинні робити не щось, а все можливе, щоб завдати поразки агресору. Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть", - підкреслив президент.

Справедлива мобілізація

Коментуючи питання мобілізації, Зеленський наголосив, що вона має бути справедливою. А "справедливість" полягає в тому, що військових, які йдуть на ротацію, мають замінювати професійні та підготовлені солдати.

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - заявив президент.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна одна кількість людей, а для контрнаступу - інша. "Тож питання мобілізації є складною справою", - пояснив він.

Україна здивує Росію дронами

Зеленський розповів про розвиток вітчизняного виробництва дронів та систем радіоелектронної боротьби. За його словами, Україні є чим здивувати Росію на полі бою цього року.

"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології", - сказав він.

Але президент додав, що "це паралельний шлях, поки ми чекаємо допомогу від партнерів".

Про Трампа

Коли Зеленського запитали про кандидата в президенти США Дональда Трампа, той відповів, що не один раз запрошував його в Україну, щоб побачити, як насправді виглядає війна.

"Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна", - наголосив президент.

Вступ України в НАТО

Зеленський також прокоментував ситуацію зі вступом України до НАТО. Він подякував альянсу за важливі рішення, ухвалені на Вільнюському саміті минулого року, які дали поштовх на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Однак український президент відмовився коментувати терміни вступу України в НАТО, зазначивши, що це питання потрібно адресувати генсеку альянсу Єнсу Столтенбергу.