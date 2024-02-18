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Прем'єр Болгарії збирається піти у відставку: відома дата

Болгарія, Неділя 18 лютого 2024 22:09
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Прем'єр Болгарії збирається піти у відставку: відома дата Фото: прем'єр Болгарії Микола Денков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков збирається подати у відставку на початку березня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.bg.

Дєнков заявив, що він подасть у відставку з уряду 6 березня. Він наголосив, що після цього він продовжуватиме виконувати свої обов’язки до прийняття подальшого рішення.

Відповідаючи на запитання, чи наполягає він і надалі на посаді міністра закордонних справ, Дєнков сказав, що необхідно знайти рішення, прийнятне для обох сторін.

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Після чого прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив впевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радевим на угоду про постачання Україні бронетехніки.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

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