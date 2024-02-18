ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники показали знищення окупанта на Бахмутському напрямку

Бахмут, Неділя 18 лютого 2024 01:28
UA EN RU
Прикордонники показали знищення окупанта на Бахмутському напрямку Фото: прикордонники знищили окупанта на Бахмутському напрямку (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона ліквідували окупанта на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Окупант відчув на собі скид гранати, після чого пряме влучання FPV-дрона від прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" виправило ситуацію, позбавивши його назавжди здатності відчувати будь-що.

На відео можна побачити відточену роботу українських військових.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.

У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті