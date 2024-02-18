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Польські протестувальники намагалися заблокувати залізницю на кордоні з Україною

Дорогуськ, Неділя 18 лютого 2024 20:53
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Польські протестувальники намагалися заблокувати залізницю на кордоні з Україною Фото: польські фермери протестують на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, намагалися сьогодні заблокувати роботу залізниці на пункті пропуску "Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Сьогодні о 9-й годині ранку польські фермери заблокували рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Дорогуськ". Крім того, всупереч обіцянкам пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, мітингувальники не дали перетнути кордон жодній вантажівці.

Після цього з 15:30 до 17:30 протестувальники намагалися заблокувати залізничні колії, але їм завадила поліція.

"На даний час рух поїздів відбувається у штатному режимі", - зазначили митники.

Водночас анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту не була підтверджена.

Пропуск рейсових автобусів на пункті "Дорогуськ" здійснюється у звичному порядку.

Блокада кордону у Польщі

Восени минулого року польські фермери та перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд домовився з перевізниками та фермерами, щоб розблокувати кордон з Україною. Але наприкінці січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, що спричинило нові протести фермерів на кордоні.

Вчора польські фермери анонсували акцію на пункті пропуску "Дорогуськ". А вже 20 лютого, як анонсували раніше польські фермери, має початися повна блокада українського кордону для вантажівок.

Більше про ситуацію на польському кордоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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