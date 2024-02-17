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Військові РФ обстріляли Слов'янськ та Краматорськ: під завалами може бути сім'я з дітьми

Слав'янськ, Субота 17 лютого 2024 22:16
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Військові РФ обстріляли Слов'янськ та Краматорськ: під завалами може бути сім'я з дітьми Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи нанесли групу ударів по Донецькій області. Під вогнем зокрема опинились Слов'янськ і Краматорськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років.

Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ та Краматорськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)

"На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники", - пояснив Філашкін.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 російські військові атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік. Пізніше стало відомо ще про одного раненого.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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Донецьк Війна Росії проти України
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