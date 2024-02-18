ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську

Краматорськ, Неділя 18 лютого 2024 09:48
UA EN RU
Рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську Фото: рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вчора, 17 лютого, вдарили по Краматорську та Слов'янську Донецької області. Рятувальники показали наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Донецькій області.

Краматорськ

Внаслідок обстрілу було зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих - жінки 1977 року народження та чоловіка 2000 року народження. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина.

Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.

Слов'янськ

Через ворожу атаку у місті була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Виникла пожежа, її ліквідували.

Рятувальники зазначають, що під завалами може бути людина. На місці продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Що ще відомо про атаку

Пізно ввечері росіяни завдали низки ударів по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.

Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор, відомо про двох загиблих.

У Слов'янську, як вже зазначалося, була пошкоджена школа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область ДСНС
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті