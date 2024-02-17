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Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою та дали пораду

Одеська область, Субота 17 лютого 2024 20:39
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Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою та дали пораду Фото: українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою (freepik)
Автор: Каріна Левицька

В Одеській поблизу кордону з Молдовою області була помічена зграя вовків. ДПСУ закликала утриматись від незаконних мандрівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

Біля кордону з Молдовою, в Одеській області прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

"Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку", - додали прикордонники.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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