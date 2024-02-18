Партизани провели диверсію на залізниці у Волгограді (фото)
Партизани здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".
Один з агентів "Атеш" підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани зазначається, що на деякий час це зупинило перекидання військової техніки.
"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми", - йдеться у повідомленні.
"Атеш" не повідомляє дату, коли сталася диверсія для безпеки агента.
Інші дії партизанів
Нагадаємо, нещодавно партизани провели розвідку діючої нафтобази в окупованому Севастополі. Базу використовують росіяни, вона охороняється.
Також партизани найшли підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Крім того, там активно виробляють так звані протитанкові "Їжаки".
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