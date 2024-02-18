Партизани провели диверсію на залізниці у Волгограді (фото)

Партизани здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Один з агентів "Атеш" підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани зазначається, що на деякий час це зупинило перекидання військової техніки.

"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми", - йдеться у повідомленні.

"Атеш" не повідомляє дату, коли сталася диверсія для безпеки агента.

Інші дії партизанів

Нагадаємо, нещодавно партизани провели розвідку діючої нафтобази в окупованому Севастополі. Базу використовують росіяни, вона охороняється.

Також партизани найшли підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Крім того, там активно виробляють так звані протитанкові "Їжаки".