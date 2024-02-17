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Чехія знайшла 800 000 снарядів. Україна може їх отримати найближчим часом, - Павел

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 17:06
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Чехія знайшла 800 000 снарядів. Україна може їх отримати найближчим часом, - Павел Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися до української армії.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

На панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку військового обладнання по всьому світу, зокрема знайшла джерело тисяч снарядів для української армії.

"Ми знайшли півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри", - сказав він.

Павел додав, що ці снаряди можуть потрапити в Україну за лічені тижні, якщо Чехія зможе заручитися фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Однак, як пообіцяв глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до кінця року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від європейських країн.

Крім того, за словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

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