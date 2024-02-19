Вихід ЗСУ з Авдіївки та Зеленський в Мюнхені: новини за вихідні

Українські військові вийшли з Авдіївки Донецької області, а український президент Володимир Зеленський відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 17 лютого:

Новини за 18 лютого:

Мюнхенська конференція з безпеки

У п'ятницю, 16 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.

Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого. З головними заявами президента можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Анонсована допомога Україні

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.

Крім того, у Мюнхені українська делегація підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про відкриття в Україні заводу з виробництва снарядів.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою та дали пораду

В Одеській області поблизу кордону з Молдовою була помічена зграя вовків. ДПСУ закликала утриматись від незаконних мандрівок.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

Федоров заявив про успішне випробування українських аналогів "Ланцетів"

За кілька місяців Сили оборони отримають сотні дронів-камікадзе, що були розроблені Україною по типу російських "Ланцетів".

Лідери Вірменії та Азербайджану зустрілися у Мюнхені після загострення на кордоні

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрілися у Мюнхені. Це сталося після нещодавньої ескалації конфлікту на кордоні двох країн.

В ролі посередника на зустрічі вірменського та азербайджанського лідерів був канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Прем'єр Болгарії збирається піти у відставку

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков збирається подати у відставку на початку березня цього року.

Дєнков заявив, що він подасть у відставку з уряду 6 березня. Він наголосив, що після цього він продовжуватиме виконувати свої обов’язки до прийняття подальшого рішення.

Польські протестувальники намагалися заблокувати залізницю на кордоні з Україною

Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, намагалися заблокувати роботу залізниці на пункті пропуску "Дорогуськ".

США завдали нових ударів по хуситах

Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

За даними командування, 17 лютого сили США успішно завдали ударів по

трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,

одному підводному безпілотнику,

одному надводному безпілотнику.

Зеленський розповів про домовленості з кількома країнами щодо гарантій безпеки

Україна має домовленості ще з кількома країнами щодо укладання угоди про гарантії безпеки. Такі документи вже були підписані з Британією, Німеччиною та Францією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.