В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня
В Україні завтра, 13 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.
Для побутових споживачів:
- 06:00 - 08:00 - одна черга відключень;
- 08:00 - 19:00 - дві черги відключень;
- 19:00 - 21:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 06:00 - 22:00 - застосування графіків обмеження потужності.
Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію навіть тоді, коли світло з’являється за графіком.
Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.
У зв'язку з цим Україна повернулася до графіків погодинних відключень світла. Навіть без морозів доводиться економити електроенергію і відключати одну-дві черги споживачів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.
Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.
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