В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня

В Україні завтра, 13 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію навіть тоді, коли світло з’являється за графіком.

Для промисловості та бізнесу:

В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

У зв'язку з цим Україна повернулася до графіків погодинних відключень світла. Навіть без морозів доводиться економити електроенергію і відключати одну-дві черги споживачів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.

Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.

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