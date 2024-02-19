Выход ВСУ из Авдеевки и Зеленский в Мюнхене: новости за выходные

Украинские военные вышли из Авдеевки Донецкой области, а украинский президент Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

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Мюнхенская конференция по безопасности

В пятницу, 16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.

Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля. С главными заявлениями президента можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Анонсированная помощь Украине

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров, которые в ближайшие недели можно будет передать Украине.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.

Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой и дали совет

В Одесской области вблизи границы с Молдовой была замечена стая волков. ГНСУ призвала воздержаться от незаконных путешествий.

В службе подчеркнули, что обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями.

Федоров заявил об успешном испытании украинских аналогов "Ланцетов"

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Лидеры Армении и Азербайджана встретились в Мюнхене после обострения на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Мюнхене. Это произошло после недавней эскалации конфликта на границе двух стран.

В роли посредника на встрече армянского и азербайджанского лидеров был канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер Болгарии собирается уйти в отставку

Премьер-министр Болгарии Николай Денков намерен подать в отставку в начале марта этого года.

Денков заявил, что он подаст в отставку из правительства 6 марта. Он подчеркнул, что после этого он будет продолжать выполнять свои обязанности до принятия решения.

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США нанесли новые удары по хуситам

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов с целью самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

По данным командования, 17 февраля силы США успешно нанесли удары по

трех мобильных противокорабельных крылатых ракет,

одном подводном беспилотнике,

одном надводном беспилотнике.

Зеленский рассказал о договоренностях с несколькими странами по гарантиям безопасности

У Украины есть договоренности еще с несколькими странами по заключению соглашения о гарантиях безопасности. Такие документы уже были подписаны с Великобританией, Германией и Францией.

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