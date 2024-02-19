Выход ВСУ из Авдеевки и Зеленский в Мюнхене: новости за выходные
Украинские военные вышли из Авдеевки Донецкой области, а украинский президент Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 17 февраля:
- Россию атаковали беспилотники;
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага;
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Россия создает реестр земли в оккупированной части Запорожской области;
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Военные РФ обстреляли Славянск и Краматорск.
Новости за 18 февраля:
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Пограничники показали уничтожение оккупанта на Бахмутском направлении;
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Российская авиация в районе Авдеевки нанесла удар по своим позициям;
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Над Воронежем уничтожили якобы украинский дрон;
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Партизаны провели диверсию на железной дороге в Волгограде;
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Спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску.
Мюнхенская конференция по безопасности
В пятницу, 16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.
Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля. С главными заявлениями президента можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Анонсированная помощь Украине
На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров, которые в ближайшие недели можно будет передать Украине.
А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.
Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.
Выход ВСУ из Авдеевки
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.
Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.
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