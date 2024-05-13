Вибух в багатоповерхівці Бєлгорода та заміна Шойгу: новини за вихідні
Цими вихідними в російському Бєлгороді вибухнув під'їзд багатоповерхівки, а російський диктатор Володимир Путін вирішив замінити міністра оборони Сергія Шойгу.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Новини за 11 квітня:
-
РосЗМІ повідомили про атаки на Бєлгородську та Курську області;
-
-
ГУР опублікувало список пілотів РФ, які обстрілюють Україну "Кинджалами";
-
Поліція потрапила під обстріл під час евакуації поранених у прифронтовій Красногорівці;
-
РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою.
Новини за 12 квітня:
- Окупанти просунулися на східних і південних напрямках;
-
ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії;
-
-
Військові показали момент знищення танку з окупантами під Авдіївкою;
-
Генштаб оновив втрати Росії.
Заміна Шойгу
В неділю, 12 травня, російський диктатор вирішив змінити міністра оборони Сергія Шойгу. На заміну він запропонував обрати першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Бєлоусова.
Детальніше про зміни керівництва в силовому блоці Російської Федерації та про Бєлоусова можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вибух в Бєлгороді
У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхівки. Пізніше, коли на місці працювали працівники МНС, впав дох будівлі. Під'їзд було зруйновано з десятого до першого поверху.
Росіяни почали звинувачувати Україну в ударі по будинку, однак згодом аналітики виявили, що багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини.
В Україні ж вважають, що у Бєлгороді міг статися побутовий вибух, проте не виключається провокація.
Рекрутинг до ЗСУ
В Україні відкрили близько два десятки центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Попитом користують професії, які більше наближені до цивільного життя.
Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Шольц вважає, що Саміт миру може бути великим кроком
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.
За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".
Кулеба і Зеленська вперше відвідали Сербію
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді України Олена Зеленська в неділю, 12 травня, вперше відвідали Сербію з офіційним візитом.
Президент Грузії виступила з екстреним зверненням
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням на тлі масових мітингів проти законопроєкту про "іноагентів".
Зурабішвілі запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада.
Детальніше про причину такого рішення можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.