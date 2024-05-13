Вибух в багатоповерхівці Бєлгорода та заміна Шойгу: новини за вихідні

Цими вихідними в російському Бєлгороді вибухнув під'їзд багатоповерхівки, а російський диктатор Володимир Путін вирішив замінити міністра оборони Сергія Шойгу.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Заміна Шойгу

В неділю, 12 травня, російський диктатор вирішив змінити міністра оборони Сергія Шойгу. На заміну він запропонував обрати першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Бєлоусова.

Детальніше про зміни керівництва в силовому блоці Російської Федерації та про Бєлоусова можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вибух в Бєлгороді

У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхівки. Пізніше, коли на місці працювали працівники МНС, впав дох будівлі. Під'їзд було зруйновано з десятого до першого поверху.

Росіяни почали звинувачувати Україну в ударі по будинку, однак згодом аналітики виявили, що багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини.

В Україні ж вважають, що у Бєлгороді міг статися побутовий вибух, проте не виключається провокація.

Рекрутинг до ЗСУ

В Україні відкрили близько два десятки центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Попитом користують професії, які більше наближені до цивільного життя.

Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Шольц вважає, що Саміт миру може бути великим кроком

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.

За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Кулеба і Зеленська вперше відвідали Сербію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді України Олена Зеленська в неділю, 12 травня, вперше відвідали Сербію з офіційним візитом.

Президент Грузії виступила з екстреним зверненням

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням на тлі масових мітингів проти законопроєкту про "іноагентів".

Зурабішвілі запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада.

Детальніше про причину такого рішення можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.