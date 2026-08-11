У Києві пролунали сильні вибухи, росіяни атакували місто балістикою
У ніч на вівторок, 11 серпня, росіяни здійснили черговий обстріл столиці балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - повідомили в КМВА.
Згодом у столиці пролунали вибухи.
"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - дописав мер столиці Віталій Кличко.
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У Повітряних силах попередили, що загроза застосування балістичних ракет зберігається.
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Мер столиці повідомив, що у Шевченківський район Києва після атаки викликали медиків. КМВА стверджує, що там зафіксовано загорання складських приміщень.
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Відбій повітряної тривоги в Києві та області.
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КМВА повідомила про одного постраждалого внаслідок удару по столиці.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала нову поставку балістики з Північної Кореї - за його словами, здобутий у війні бойовий досвід може допомогти Пхеньяну вдосконалити власний ракетний потенціал.
У ГУР пояснили, чому РФ посилила ракетні удари по Україні - за основними типами ракетного озброєння Росія щомісяця виконує план виробництва на рівні 110-120%, тож має більш ніж достатньо зброї для нарощування атак. Раніше РБК-Україна також писало, яку кількість ударних дронів Росія планує виробити у серпні.