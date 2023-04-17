Великодній обмін полоненими, нові санкції та постійні обстріли РФ по Україні: новини за вихідні

У Великодні вихідні Україна провела черговий обмін полоненими, однак Російська Федерація не припиняла авіа та артилерійських обстрілів.

Більш детально про те, що сталося 15 та 16 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора.

Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу.

15 квітня, Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".

Україна повернула з полону ще 130 захисників

Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 130 захисників. Додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Росія не припиняла обстріли українських територій у Великдень

Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад Сумської області - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.

Російські військові вчора атакували працівників поліції у Херсонській області за допомогою безпілотників.

У Шосткинському районі Сумської області увечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Вночі, 16 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область. Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань зазнала церква та сусідні будівлі у місті Комишуваха Запорізького району. Також о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада Миколаївської області. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків.

У неділю ввечері, 16 квітня, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повідомляється, що у місті спочатку пролунали два вибухи, а після - серія.

Судан охопили бої

В столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Зі столиці надходять повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії в Судані та закликали сторони припинити насильство. Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

у неділю, 16 квітня, стало відомо, що в результаті протестів, які днями спалахнули в Судані між армією та силами швидкого реагування, загинули три співробітники Всесвітньої продовольчої програми при ООН.

Глава МЗС України завтра відвідає Ірак

У понеділок, 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.