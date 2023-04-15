Зеленський: гарантії безпеки потрібні Україні ще до вступу в НАТО

Україна має отримати дієві гарантії безпеки, ще до вступу в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову - жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати", - наголосив глава держави.

За його словами, саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини й саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна.

"ЇЇ (формулу миру - ред.) також сьогодні детально обговорили з Еммануелем Макроном (французьким президентом - ред.), як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що спільна позиція всіх держав-учасниць на саміті у Литві може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека.

"Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує, що під час зустрічі країн G7 лідери обговорять українську формулу миру.

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