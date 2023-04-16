ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за добу обстріляли три громади Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 16 квітня 2023 21:53
Росіяни за добу обстріляли три громади Сумської області Фото: війська РФ вкотре обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 квітня, військові російської армії знову обстріляли прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії. По території громади було зафіксовано 3 прильоти.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 6 мін.

За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару з авіації по Свесі Сумської області. В результаті атаки двоє людей поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сумська область
NEWS
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні