Росіяни за добу обстріляли три громади Сумської області
Сьогодні, 16 квітня, військові російської армії знову обстріляли прикордонні території Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.
По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії. По території громади було зафіксовано 3 прильоти.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 6 мін.
За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару з авіації по Свесі Сумської області. В результаті атаки двоє людей поранені.
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