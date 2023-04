Судан охопили бої. Сили швидкого реагування пішли проти армії

"Протиріччя, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни останніми місяцями, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану", - пише видання.

Зі столиці надходять повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Зазначається, що обидві сторони використовують важке озброєння, через що над столицею здійснюється густий дим. Зокрема сутички відзначаються й в інших містах, наприклад в Умдурмані, Бахрі та Мараві.

Посольство Туреччини закликало своїх громадян не покидати домівок, а дипмісія рекомендує утриматись від подорожей до Судану без нагальної потреби.

#Sudan : residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.



These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi