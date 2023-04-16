ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську завершили рятувальні роботи після обстрілу

Новость на русском →
Слов'янськ, Неділя 16 квітня 2023 19:35
У Слов'янську завершили рятувальні роботи після обстрілу Фото: у Слов'янську завершили рятувальні роботи після обстрілу (facebook.com MNS.GOV.UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 квітня, завершились рятувальні роботи після російського обстрілу по п'ятиповерхівці в Слов'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені", - повідомив глава ОВА.

За його даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 з них вдалося врятувати, серед них 14 річна дівчинка, однак 10 осіб, включаючи дворічного хлопчика, загинули.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні