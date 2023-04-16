У Слов'янську завершили рятувальні роботи після обстрілу

Сьогодні, 16 квітня, завершились рятувальні роботи після російського обстрілу по п'ятиповерхівці в Слов'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені", - повідомив глава ОВА.

За його даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 з них вдалося врятувати, серед них 14 річна дівчинка, однак 10 осіб, включаючи дворічного хлопчика, загинули.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.

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