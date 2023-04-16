Контранступ ЗСУ. Росіяни готуються до оборони на різних напрямках: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

15 квітня російські війська завдали обмежених наземних ударів поблизу Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Російські блогери стверджували, що війська РФ здійснили обмежене просування на північ від Золотарівки в напрямку Білогорівки. Найактивніші бої ведуться в лісах на Білогорівському напрямку, а лінія фронту залишається без змін.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що на напрямку Куп’янськ-Лиман українські війська знищили невстановлену кількість нових танків Т-90 і БМП-1. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 квітня, видно, як російський загін "Шторм" діє поблизу Кремінної.

Російські війська можуть готуватися до оборони території на Куп'янському напрямку. У Генштабі України повідомили, що на Куп'янському напрямку російські війська замінували райони чотирьох невстановлених населених пунктів, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до оборонних дій у цьому районі.

Бої у Донецькій області

15 квітня російські війська продовжили наступальні дії в Бахмуті та його околицях. У Генштабі України повідомили, що в Бахмуті тривають запеклі бої, а поблизу Хромового (2 км на захід від Бахмута) російські війська вели безуспішні наступальні дії. Міністерство оборони Росії стверджувало, що штурмові загони ПВК "Вагнера" захопили два невстановлені квартали на північній і південній околицях міста. 14 і 15 квітня російські джерела стверджували, що бойовики "вагнерівці" захопили залізничну станцію "Бахмут-2" і що більшість українських сил відступили з цього району, хоча ISW поки що не бачила візуального підтвердження такої заяви. Російські блогери, які стверджують, що ведуть репортажі з Бахмута, повідомили, що російські війська використовують танки Т-90 у самому Бахмуті, припускаючи, що "Вагнер" має доступ до цих сучасних танків для свого штурму міста. Інший блогер заявив, що російські війська здійснили наземну атаку в напрямку Привілля (18 км на північний захід від Бахмута по трасі Е40 Бахмут-Слов’янськ).

Російські дискусії про російські повітряно-десантні сили, які захищають фланги "Вагнера", можуть означати, що російське командування вважає Бахмутський фронт важливим. Російський блогер, який нібито веде репортажі з Бахмута, 14 квітня заявив, що частини 106-ї дивізії ВДВ утримують фланг "Вагнера" біля Яковлівки (17 км на північний схід від Бахмута). Блогер припускає, що підрозділи ВДВ не обов’язково зосереджені на безпосередній допомозі "Вагнеру" в спробах оточити та захопити Бахмут і, ймовірно, розгорнуті в цьому районі, щоб запобігти можливим українським контратакам на ширшому напрямку. Російські джерела продовжують висловлювати стурбованість можливим контрнаступом України в районі Бахмута.

15 квітня російські війська продовжили наступ на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового (13 км на північ від Авдіївки), Північного (8 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від с. Авдіївка) та Мар’їнка (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер стверджував, що російські війська здійснили наземну атаку біля Степового (8 км на північний захід від Авдіївки). Інший блогер 14 квітня заявив, що російські війська зайняли українські позиції на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) вздовж траси H-20. Також росіяни стверджували, що вели штурм поблизу Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) і Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки), а також у західній Мар’їнці. Російський блогер стверджував, що російські війська контролюють усі висотні будинки в Мар’їнці, хоча бойові дії в Мар’їнці значною мірою зруйнували місто, і незрозуміло, наскільки ці передбачувані позиції будуть корисними для подальших спроб Росії захопити поселення.

Російські джерела стверджували, що війська РФ здійснили обмежені наземні атаки поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) 15 квітня. Російські блогери стверджували, що 14 і 15 квітня російські війська відновили штурм поблизу Вугледара та просунулися поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька). Український Генштаб повідомив, що російські війська не проводили жодних наступальних операцій на цьому напрямку.

"Південна вісь"