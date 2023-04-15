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Британія відреагувала на події в Судані: військові дії не вирішать цю ситуацію

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Британія, Субота 15 квітня 2023 19:43
Британія відреагувала на події в Судані: військові дії не вирішать цю ситуацію Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 квітня, Судан охопили бої між армією та силами швидкого реагування. МЗС Британії наголосило, що військові дії не вирішать ситуацію, що склалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.

"Насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно", - заявив глава британського МЗС.

За його словами, керівництво Судану має зробити все можливе, щоб стримати свої війська та деескалацію та щоб запобігти подальшому кровопролиттю.

"Військові дії не вирішать цю ситуацію", - наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.

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