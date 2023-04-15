Британія відреагувала на події в Судані: військові дії не вирішать цю ситуацію
Сьогодні, 15 квітня, Судан охопили бої між армією та силами швидкого реагування. МЗС Британії наголосило, що військові дії не вирішать ситуацію, що склалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.
"Насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно", - заявив глава британського МЗС.
За його словами, керівництво Судану має зробити все можливе, щоб стримати свої війська та деескалацію та щоб запобігти подальшому кровопролиттю.
"Військові дії не вирішать цю ситуацію", - наголосив Клеверлі.
Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.
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