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Росіяни атакували дронами автомобілі поліції у Херсонській області: троє людей поранені

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Херсонська область, Субота 15 квітня 2023 12:21
Росіяни атакували дронами автомобілі поліції у Херсонській області: троє людей поранені Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами автомобілі поліції у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчора атакували працівників поліції у Херсонській області за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Повідомляється, що в Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок події двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Окрім того, під обстріл з БПЛА потрапили два службових автомобілі поліцейських у Бериславі. Через скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

Раніше росіяни обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

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Херсонська область дрони полиция Війна Росії проти України
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