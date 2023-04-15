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Німеччина запропонувала включити санкції проти атомної енергетики Росії до 11-го пакету ЄС

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Берлін, Субота 15 квітня 2023 11:20
Німеччина запропонувала включити санкції проти атомної енергетики Росії до 11-го пакету ЄС Фото: віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу.

Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету", - заявив Хабек інтерв'ю агентству DPA.

За його словами, ЄС уже далеко просунувся у багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. "Залишився лише атомний сектор", - зазначив він.

Хабек сказав, що привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Віце-канцлер Німеччини вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо розпочати і не боятися рішучих дій і у цій сфері", - зазначив він.

Хабек одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни Європейського Союзу готуються до активної роботи над новим пакетом санкцій проти РФ. Не виключено, що до пакету можуть увійти обмеження проти "Росатому".

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