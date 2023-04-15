Україна ввела санкції проти "Вконтакте", "Яндекса" та "1С"
Сьогодні, 15 квітня, Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.
Крім перерахованих вище організацій, під санкції також потрапили "Програмні продукти "Парус" і АТ "Ситроникс", які спеціалізуються на автоматизації компаній, як і "1С". Обмеження торкнулися і російського медійно-сервісного порталу "Рамблер".
Варто зауважити, що ТОВ "Компанія ВК" володіє забороненими на території нашої країни соцмережами "Вконтакте" та "Одноклассники", а також інтернет-порталом "Mail.ru".
Згідно з документом, обмеження набувають чинності сьогодні. Вони введені на 10 років і, зокрема, передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні також ввів санкції проти відомих російських спортсменів та доньки глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.
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