Україна ввела санкції проти "Вконтакте", "Яндекса" та "1С"

Сьогодні, 15 квітня, Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Крім перерахованих вище організацій, під санкції також потрапили "Програмні продукти "Парус" і АТ "Ситроникс", які спеціалізуються на автоматизації компаній, як і "1С". Обмеження торкнулися і російського медійно-сервісного порталу "Рамблер".

Варто зауважити, що ТОВ "Компанія ВК" володіє забороненими на території нашої країни соцмережами "Вконтакте" та "Одноклассники", а також інтернет-порталом "Mail.ru".

Згідно з документом, обмеження набувають чинності сьогодні. Вони введені на 10 років і, зокрема, передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.