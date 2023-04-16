Україна повернула з полону ще 130 захисників

Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 130 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому - 21 рік", - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулися 92 бійці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та ДССТ.

"Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках", - зазначив Єрмак.

За його словами, додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Нагадаємо, Україна 10 квітня повернула з російського полону 100 військових, серед них захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

Також зазначимо, що у Координаційному центрі заявили про затягування Росією процесу повернення полонених "азовців".

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