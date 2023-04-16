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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Запоріжжя, Неділя 16 квітня 2023 21:34
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 16 квітня, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що у місті спочатку пролунали два вибухи, а після – серія.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашка закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях до завершення тривоги.

"Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги! Зберігайте інформаційну тишу! Не поширюйте фото- та відеоматеріали - не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

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