ЗСУ тримають позиції під Вугледаром та не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - Тарнавський
Українські військові тримають позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам наблизитися до Авдіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Він оприлюднив фото знищеної російської техніки, додавши напис: "Відпочивають орки під Вугледаром".
"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив Тарнавський.
Нагадаємо, загарбники щодня втрачають в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.
Раніше у Силах оборони повідомляли, що росіяни намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове.
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