Пасхальный обмен пленными, новые санкции и постоянные обстрелы РФ по Украине: новости за выходные
В Пасхальные выходные Украина провела очередной обмен пленными, однако Российская Федерация не прекращала авиа и артиллерийские обстрелы.
Более подробно о том, что произошло 15 и 16 апреля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи, приходящейся на 16 апреля.
- Украинские военные за последние сутки уничтожили четыре российских беспилотника и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
- Украинские военные держат позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке
- Украинские военнослужащие обнаружили позиции российской зенитной установки. Они атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.
- Президент Владимир Зеленский считает, чтоУкраина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.
- Российские войска готовятся к обороне по многим направлениям фронта. Оккупанты построили окопы вдоль северного побережья оккупированного Крыма.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, чтообщие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.
- В воскресенье, 16 апреля, завершились спасательные работы после российских обстрелов по пятиэтажке в Славянске. "Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены", – сообщил глава ОВА.
Санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.
Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза.
15 апреля Украина официально ввела санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".
Украина вернула из плена еще 130 защитников
Украина в Пасху провела очередной обмен пленными. Из российской неволи удалось уволить 130 защитников. Домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники Государственной специальной службы транспорта. Обмен проходил в последние дни в несколько этапов.
Россия не прекращала обстрелы украинских территорий в Пасху
В течение дня россияне совершили обстрелы трех приграничных общин Сумской области – Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской.
Российские военные вчера атаковали сотрудников полиции в Херсонской области с помощью беспилотников.
В Шосткинском районе Сумской области вечером, 15 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область. В результате обстрела окупантов разрушений подверглась церковь и соседние здания в городе Камышеваха Запорожского района. Также в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община Николаевской области. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.
В воскресенье вечером, 16 апреля, в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Сообщается, что в городе сначала прогремели два взрыва, а после - серия.
Судан охватили бои
В столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны приостановить насилие. Такжеминистр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил , что продолжающееся в Судане насилие должно прекратиться немедленно.
В воскресенье, 16 апреля, стало известно, что в результате протестов, на днях вспыхнувших в Судане между армией и силами быстрого реагирования, погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы при ООН.
Глава МИД Украины завтра посетит Ирак
В понедельник, 17 апреля, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.
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