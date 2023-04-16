Війська РФ вдарили по Запоріжжю та області: в ОВА назвали наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Також ворог обстріляв Запоріжжя, поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. На місці працюють фахівці.

Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань зазнала церква та сусідні будівлі у місті Комишуваха Запорізького району.

Раніше ми повідомляли, вночі, 16 квітня, у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів.

Нагадаємо, Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області, влучили у підприємство.

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