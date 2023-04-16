Війська РФ вдарили по Запоріжжю та області: в ОВА назвали наслідки
Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя та область (GettyImages)
Сьогодні вночі, 16 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань зазнала церква та сусідні будівлі у місті Комишуваха Запорізького району.
Також ворог обстріляв Запоріжжя, поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. На місці працюють фахівці.
Раніше ми повідомляли, вночі, 16 квітня, у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів.
Нагадаємо, Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області, влучили у підприємство.
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