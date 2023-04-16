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Війська РФ вдарили по Запоріжжю та області: в ОВА назвали наслідки

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Запорізька область, Неділя 16 квітня 2023 05:04
Війська РФ вдарили по Запоріжжю та області: в ОВА назвали наслідки Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя та область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 16 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань зазнала церква та сусідні будівлі у місті Комишуваха Запорізького району.

Також ворог обстріляв Запоріжжя, поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. На місці працюють фахівці.

Раніше ми повідомляли, вночі, 16 квітня, у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів.

Нагадаємо, Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області, влучили у підприємство.

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Запорожская область Вибух Війна Росії проти України
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