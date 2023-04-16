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Глава МЗС України завтра відвідає Ірак

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Неділя 16 квітня 2023 17:25
Глава МЗС України завтра відвідає Ірак Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.

Про це заявив у Міністерстві закордонних справ Іраку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafaq News.

За словами прессекретаря МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі.

У МЗС додали, що під час свого візиту глава МЗС України зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані та заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

Нагадаємо, раніше Україна зібрала коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

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