Глава МЗС України завтра відвідає Ірак

У понеділок, 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.

Про це заявив у Міністерстві закордонних справ Іраку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafaq News .

У МЗС додали, що під час свого візиту глава МЗС України зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані та заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

За словами прессекретаря МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі.

Нагадаємо, раніше Україна зібрала коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.