ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Шосткінському районі Сумської області пролунали вибухи

Новость на русском →
Суми, Субота 15 квітня 2023 23:41
У Шосткінському районі Сумської області пролунали вибухи Фото: у Шосткінському районі Сумської області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Шосткінському районі Сумської області сьогодні увечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що вибухи було чути у Свеській громаді поруч з селищем Свеса. Про причини та наслідки вибухів поки що офіційно не повідомлялося. Жителів області просять по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватись правил "двох стін".

Раніше повідомлялося, що у суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього було зафіксовано 158 "прильотів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано до десяти "прильотів".

Також раніше ми писали, що у четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Усього було зафіксовано 22 "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область вибухи
NEWS
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні