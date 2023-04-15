ЗСУ з дронів знищили ворожу зенітну установку (відео)

Українські військовослужбовці виявили позиції російської зенітної установки. Вони атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 110 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Ворог намагався сховати зенітну установку, але завдяки вам у нас є дрони для розвідки та ураження", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що українські бійці виявили приховану зенітну установку окупантів та почали скидати на неї вибухівку. Після низки ударів, ворожа техніка загорілась і фактично була знищена.