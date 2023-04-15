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ЗСУ з дронів знищили ворожу зенітну установку (відео)

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Україна, Субота 15 квітня 2023 15:39
ЗСУ з дронів знищили ворожу зенітну установку (відео) Фото: ЗСУ з дронів знищили ворожу зенітну установку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці виявили позиції російської зенітної установки. Вони атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 110 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Ворог намагався сховати зенітну установку, але завдяки вам у нас є дрони для розвідки та ураження", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що українські бійці виявили приховану зенітну установку окупантів та почали скидати на неї вибухівку. Після низки ударів, ворожа техніка загорілась і фактично була знищена.

Нагадаємо, що українські розвідники разом з артилеристами знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Стриж". Бійці вразили ворожу ціль за допомогою САУ "Краб".

Українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Українські військові виявили спостережні пункти росіян та атакували їх зі "Стугни".

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