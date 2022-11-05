Україні передадуть партію танків та радник Байдена приїхав у Київ: новини за 4 листопада

Вчора, 4 листопада 2022 року, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk. А радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван відвідав із незапланованим візитом Київ.

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили про новий пакет допомоги

США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

США надсилають Україні нову військову допомогу на 400 мільйонів доларів США. До списку увійшли:

ППО Hawk;

відремонтовані танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Як повідомляється, це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриють Сполучені Штати.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому США надіслали 18,3 мільярда доларів військової допомоги Україні.

Радник Байдена з нацбезпеки відвідав Київ і зустрівся із Зеленським

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван відвідав із незапланованим візитом Київ.

Повідомляється, що під час візиту радник Байдена провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у документі.

Зазначається, що розпорядження вступає в дію 4 листопада.

Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік категорій росіян, які підлягають мобілізації. Тепер на війну можуть набирати громадян, засуджених за деякі тяжкі злочини.

Так, Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

СБУ повідомила про арешт майна президента "Мотор Січі"

Майно президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на майже мільярд гривень було арештовано.

"Накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд гривень. За словами СБУ, мова йде про кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів. Також СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови - ПАТ "Мотор Банк". Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

У п'ятницю, 4 листопада, Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли танки.

"Нідерланди вкотре постачають Україні важку військову техніку. Загальна вартість пакета становить 120 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 45 млн євро призначаються для танків Т-72. Спільно зі США Нідерланди постачають із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків.

ЄС закликав Іран припинити допомагати Росії озброєнням

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану з закликом припинити поставки озброєння Росії.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.

Сунак та Моравецький домовились надіслати чіткий сигнал Путіну

Прем'єр Британії Ріші Сунак провів телефонні переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Домовились надіслати голові Кремля Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що "залякування не спрацює".

Під час переговорів сторони порушили питання посилення безпеки східного флангу НАТО. Також Сунак й Моравецький обговорили ситуацію в Білорусі й те, як Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

Голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно"

Міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

В оприлюдненій спільній заяві, міністри заявили, що будуть "твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно".

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників", - заявили міністри.

Зазначається, що під час зустрічі міністри також обговорили потреби України у підготовці до зими, зокрема, необхідність підтримки ремонту та відновлення енергетичної та водної інфраструктури.

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 листопада, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У східних регіонах місцями можливі невеликі дощі.

Синоптики зазначають, що на більшості території нашої країни завтра буде суха погода. Лише на сході місцями можливий дрібний дощ. У центральних та східних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Завтра вдень температура повітря прогнозується у межах +7 +12 градусів, а в Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях до +16 градусів. У північно-східних областях найхолодніше - лише +3 +8 градусів вдень.

Вночі на більшості території +1 +6 градусів, а на північному сході близько нуля.