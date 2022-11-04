Українські бійці знищили російський БПЛА під Бахмутом

На Донеччині на Бахмутському напрямку українські війська знищили черговий ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"На Бахмутському напрямку прикордонники знищили безпілотник окупантів. Ворожий БПЛА здійснював розвідку та коригування вогню артилерії противника. Наші бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Коптер окупантів був збитий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти в ніч проти 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими захисниками.

Також ще одного іранського безпілотника було знищено українськими силами протиповітряної оборони над Львівською областю.

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