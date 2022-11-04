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Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: подробиці

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П'ятниця 04 листопада 2022 19:19
Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: подробиці Фото: Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 4 листопада, Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Нідерландів.

"Нідерланди вкотре постачають Україні важку військову техніку. Загальна вартість пакета становить 120 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 45 млн євро призначаються для танків Т-72. Спільно зі США Нідерланди постачають із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків.

"Очікується, що Україна отримає частину танків уже наступного місяця. Це постачання наголошує на постійній підтримці Нідерландами та їх союзниками самооборони України", - заявив міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Міністр додав, що новий пакет військової допомоги є важливим сигналом для Росії. За його словами, союзники продовжують об'єднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії.

Нагадаємо, що сьогодні США оголосили про новий пакет допомоги. До нього увійшли танки.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США. Деталі нового пакета буде оголошено вже сьогодні.

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