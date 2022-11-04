Були прямі влучення. Окупанти із САУ обстріляли будинки в Сумській області (фото)

Фото: окупанти з САУ обстріляли будинки на Сумщині (Getty Images)

Російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.