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Рада проголосувала за відміну пільги на посилки: що зміниться

12:19 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Анастасія Никончук
Рада проголосувала за відміну пільги на посилки: що зміниться Фото: Верховна Рада (GettyImages)
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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає зміну правил оподаткування міжнародних посилок. Нові норми можуть запрацювати не раніше липня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №16051-1, який передбачає зміну правил оподаткування міжнародних посилок та електронної торгівлі. За основу документ підтримали 273 народні депутати.

Також Верховна Рада також підтримала у першому читанні законопроект №15460, який передбачає оновлення митних правил для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Документ депутати ухвалили за основу, його підтримали 267 парламентаріїв.

Коли запрацюють нові правила

При цьому зміни не повинні набути чинності відразу після ухвалення закону. Як зазначив Железняк, норми зможуть розпочати діяти не раніше 1 липня 2027 року і лише після відповідного рішення уряду.

Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що законопроекти №16051-1 та №15460 є взаємопов'язаними та формують нові правила оподаткування електронної торгівлі та міжнародних відправлень.

Які зміни пропонують

Законопроект передбачає зміну правил сплати ПДВ для окремих категорій товарів, що ввозяться в Україну з-за кордону. Окремі норми стосуються покупок через електронні майданчики, приватних відправлень, багажу, що не супроводжується, а також товарів для потреб безпеки та оборони.

Посилки вартістю до 150 євро

Для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро пропонується встановити окремий порядок адміністрування та сплати ПДВ. Йдеться про товари, які купуються дистанційно через електронні інтерфейси та доставляються в Україну поштовими чи експрес-відправленнями. Підакцизні товари до цієї категорії не входять.

Документ також запроваджує визначення електронного інтерфейсу та підприємства, яке його використовує, а також встановлює правила застосування валютних курсів при розрахунку податку.

Подарунки між приватними особами

Окремо прописані умови для товарів, які фізичні особи надсилають одна одній без сплати. Для таких міжнародних відправлень вартістю 45 євро пропонується зберегти звільнення від ПДВ. Воно поширюється товари для особистого використання, які мають комерційного характеру.

Багаж та товари для оборони

Звільнення від ПДВ також передбачається для товарів вартістю до 150 євро, які ввозяться у складі багажу, що не супроводжується. При цьому підакцизна продукція не підпадає під таку пільгу.

Крім того, законопроект передбачає звільнення від податку для окремих товарів, призначених для потреб безпеки та оборони, енергетичного обладнання та продукції для сил оборони. Для фізичних осіб також передбачається можливість повернення сплаченого ПДВ.

Нагадаємо, що раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Верховній Раді необхідно підтримати законопроект про міжнародні посилки, оскільки його прийняття пов'язане з виконанням Україною міжнародних зобов'язань.

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