Украине передадут партию танков и советник Байдена приехал в Киев: новости за 4 ноября

Вчера, 4 ноября 2022 года США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk. А советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с незапланированным визитом Киев.

Война России против Украины: последние новости

США объявили о новом пакете помощи

США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:

ПВО Hawk;

отремонтированные танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.

После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.

Советник Байдена по нацбезопасности посетил Киев и встретился с Зеленским

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с незапланированным визитом Киев.

Сообщается, что во время визита советник Байдена провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Кабмин назначил Чернышева главой "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в действие 4 ноября.

Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень подлежащих мобилизации категорий россиян. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.

Так, Путин разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В указе Путина также перечисляются преступления, с которыми якобы не будут мобилизованы. Речь идет о преступлениях сексуального насилия в отношении детей, совершении теракта, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, похищении воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

СБУ сообщила об аресте имущества президента "Мотор Сичи"

Имущество президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на почти миллиард гривен было арестовано.

"Наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора", - говорится в сообщении.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен. По словам СБУ, речь идет о средствах в гривневом эквиваленте, а также транспортных средствах и недвижимости обоих фигурантов. Также СБУ установили, что руководитель "Мотор Січі" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк". Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.

"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

ЕС призвал Иран прекратить помогать России вооружением

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обратился в Иран с призывом прекратить поставки вооружения России.

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 Боррель отметил, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию", - отметил Боррель.

Сунак и Моравецкий договорились направить четкий сигнал Путину

Премьер Великобритании Риши Сунак провел телефонные переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким. Договорились послать главе Кремля Владимиру Путину четкий сигнал о том, что "устрашение не сработает".

В ходе переговоров стороны затронули вопрос усиления безопасности восточного фланга НАТО. Также Сунак и Моравецкий обсудили ситуацию в Беларуси и то, как Великобритания "внимательно следит за развитием событий".

Главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины "столько, сколько это потребуется"

Министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется.

В обнародованном совместном заявлении министры заявили, что будут "твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется".

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников", - заявили министры.

Отмечается, что во время встречи министры обсудили потребности Украины в подготовке к зиме, в частности, необходимость поддержки ремонта и восстановления энергетической и водной инфраструктуры.

Прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 ноября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В восточных регионах местами небольшие дожди.

Синоптики отмечают, что на большинстве территорий нашей страны завтра будет сухая погода. Лишь на востоке местами возможен мелкий дождь. В центральных и восточных областях ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Завтра днем температура воздуха прогнозируется в пределах +7+12 градусов, а в Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до +16 градусов. В северо-восточных областях холоднее всего - лишь +3+8 градусов днем.

Ночью на большинстве территории +1+6 градусов, а на северо-востоке около нуля.