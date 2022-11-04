Голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно"
Міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
В оприлюдненій спільній заяві, міністри заявили, що будуть "твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно".
"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників", - заявили міністри.
Зазначається, що під час зустрічі міністри також обговорили потреби України у підготовці до зими, зокрема, необхідність підтримки ремонту та відновлення енергетичної та водної інфраструктури.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни G7 погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.