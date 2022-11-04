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Голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно"

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П'ятниця 04 листопада 2022 16:08
Голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно" Фото: голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

В оприлюдненій спільній заяві, міністри заявили, що будуть "твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно".

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників", - заявили міністри.

Зазначається, що під час зустрічі міністри також обговорили потреби України у підготовці до зими, зокрема, необхідність підтримки ремонту та відновлення енергетичної та водної інфраструктури.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни G7 погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

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