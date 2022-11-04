Голови МЗС країн G7 запевнили у підтримці України "стільки, скільки це буде потрібно"

Міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

В оприлюдненій спільній заяві, міністри заявили, що будуть "твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно".

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників", - заявили міністри.

Зазначається, що під час зустрічі міністри також обговорили потреби України у підготовці до зими, зокрема, необхідність підтримки ремонту та відновлення енергетичної та водної інфраструктури.