Теперь офіційно. Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №983-р від 3 листопада.

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у документі.

Зазначається, що розпорядження вступає в дію 4 листопада.

Олексій Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.