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Теперь офіційно. Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 10:42
Теперь офіційно. Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу" Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №983-р від 3 листопада.

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у документі.

Зазначається, що розпорядження вступає в дію 4 листопада.

Олексій Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

Також раніше ми писали, що Юрій Вітренко офіційно припинив роботу на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України". Він обіймав цю посаду 1,5 року.

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Кабінет Міністрів України Нафтогаз України Олексій Чернишов Верховна рада
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