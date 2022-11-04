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Військові назвали найскладнішу ділянку на Бахмутському напрямку

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Вугледар, П'ятниця 04 листопада 2022 10:02
Військові назвали найскладнішу ділянку на Бахмутському напрямку Фото: ЗСУ назвали найскладнішу ділянку у районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої. Найскладніша ситуація наразі у районі Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів", - зазначив Череватий.

Він підкреслив, що у цих надскладних умовах ЗСУ завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

Крім того, Череватий підтвердив, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара.

"Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна "мобільна". Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ситуація у районі Бахмута складна, але контрольована. Він підкреслив, що українські бійці утримують оборону і не дають окупантам просунутися.

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