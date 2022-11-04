Окупанти відвели свої війська з Кам'янки Запорізької області, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що російські війська згорнули блокпости та комендатуру у цьому населеному пункті. Крім того, відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що перебувають у Запорізькій області.

Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих.