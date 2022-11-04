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Окупанти відвели свої війська з Кам'янки Запорізької області, - Генштаб ЗСУ

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Київ, П'ятниця 04 листопада 2022 21:08
Окупанти відвели свої війська з Кам'янки Запорізької області, - Генштаб ЗСУ Фото: окупанти відвели особовий склад із села Кам'янка Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти відвели особовий склад із тимчасово окупованого села Кам'янка Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що російські війська згорнули блокпости та комендатуру у цьому населеному пункті. Крім того, відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що перебувають у Запорізькій області.

Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих.

Нагадаємо, що окупанти у Мелітополі створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто для націоналізації.

Також раніше стало відомо, що 3 жовтня вранці у Мелітополі пролунали вибухи . Пізніше з'ясувалося, що внаслідок пригоди пошкоджено військову базу окупантів , яку вони облаштували на місцевому підприємстві "Рефма".

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