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ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 09:09
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв Фото: ЗСУ просуваються на лінії Сватово-Кремінна на сході України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують атаки у напрямку Кремінної Луганської області. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східний фронт

Активні бої точаться на сході Харківської області та заході Луганської області. Українські війська продовжують наступ на лінії Сватово-Кремінна.

Російські джерела стверджують, що окупанти намагаються відкинути ЗСУ від траси Р-66, яка сполучає Кремінну та Сватове. Ворожі сили вважають, що підрозділи українських військ хочуть зайди до Кремінної із заходу. Проте ISW немає підтвердження цієї інформації.

Генштаб ЗСУ не коментує просування на цьому напрямку, але зазначає, що бої точаться біля кордону у Харківської області та на північному заході від Сватового.

ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв

Донецька область

Найінтенсивніші бої зараз йдуть у районі Бахмута. Окупанти намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру. Це своєю чергою, за їх думкою, допоможе заблокувати Бахмут.

Також ворог посилює штурми на лінії Авдіївка-Донецьк. ЗСУ відбили атаки ворога поблизу Первомайського, Водяного та Мар'їнки. Крім того, росіяни обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту, зокрема Вугледар, Павлівку, Пречистівку та Водяне. Українські військові продовжують утримувати оборону та відбивати штурми ворога.

ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв

Південь

У Херсонській області тривають локальні бої відразу на декількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують блокувати окупантів на правому березі Дніпра.

Також бої йдуть на півночі та північному заході Херсонської області. Росіяни вдарили по звільненим населеним пунктам Хрещенівка та Білявка зі зенітних систем С-300.

Відомо, що окупанти почали частіше використовувати авіацію на півдні України. Ймовірно, це пов'язано з пошкодженою логістикою ворога, а також тим, що ЗСУ встановили вогневий контроль над головними трасами у регіоні.

ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу шести населених пунктів у Донецькій області, зокрема поблизу Водяного та Мар'їнки.

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