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Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

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Москва, П'ятниця 04 листопада 2022 14:21
Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік категорій росіян, які підлягають мобілізації. Тепер на війну можуть набирати громадян, засуджених за деякі тяжкі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на порталі правової інформації РФ.

Так, Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.

Нагадаємо, Путін заявив, що у Росії мобілізували 318 тисяч людей. Російський диктатор запевнив, що на війну проти України відправили 49 тисяч мобілізованих.

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