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На майже мільярд гривень: СБУ повідомила про арешт майна президента "Мотор Січі"

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 17:05
На майже мільярд гривень: СБУ повідомила про арешт майна президента "Мотор Січі" Фото: СБУ повідомила про арешт майна президента "Мотор Січі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Майно президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на майже мільярд гривень було арештовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд гривень. За словами СБУ, мова йде про кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів. Також СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови - ПАТ "Мотор Банк". Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

"У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", - додали правоохоронці.

В'ячеслава Богуслаєва вважають причетним до незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ. Він діяв у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії, президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продовжував поставляти ворогу двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів.

Пізніше у президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ.

За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

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