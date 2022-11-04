Радник Байдена з нацбезпеки відвідав Київ і зустрівся з Зеленським
Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідав із незапланованим візитом Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Повідомляється, що під час візиту радник Байдена провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
За даними ЗМІ, Салліван поділився подробицями із президентом України про новий пакет військової допомоги з боку Сполучених Штатів.
Оновлено (20:33)
За словами Єрмака, під час зустрічі політики обговорили усі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів та продовження підтримки у боротьбі проти російських загарбників.
"Привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки", - наголосив глава Офісу президента.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.
Раніше Салліван заявив, що відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, буде вона тактичною чи більшою.
Раніше також у Конгресі США запропонували запровадити механізм санкцій проти російських військових злочинців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.