США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо

Сполучені Штати Америки (США) оголосили про передачу чергового пакету військової допомоги для України на 400 млн доларів. До нього увійдуть 1100 дронів-камікадзе Phoenix Ghost і вперше - бронетранспортери M1117.

Бронетранспортери M1117

Це повнопривідні броньовані машини, прийняті на озброєння США в 1999 році. Наразі відомо, що українська сторона отримає 250 одиниць.

Фото: бронетранспортери M1117 (military.com)

БТР має масу 15 тонн, забезпечує захист екіпажу від легкого стрілецького вогню та саморобних вибухових пристроїв. Днище, виконане у формі літери V, здатне витримати підрив на міні потужністю до 5,4 кг у тротиловому еквіваленті. А композитна броня захищає від бронебійних куль калібром до 127 мм.

Озброєння

Основне озброєння - 40-мм гранатомет, що має ефективний радіус обстрілу 1500 метрів, а максимальний - 2200. Знаходиться в одномісній башті, яка обертається на 360 градусів і забезпечує кутове піднесення 45 градусів. БТР оснащено денним та нічним прицілами.

Для чого використовуються

Дані бронемашини можуть виконувати широкий спектр завдань - як машини розвідки, БМП, дозорні, командно-штабні та ремонтно-евакуаційні машини. Також можуть використовуватися для операцій військової поліції, захисту конвоїв, бойового спостереження та лазерного цілевказування.

Широко застосовувалися в Афганістані, до розгрому афганської армії "Талібаном" на озброєнні було близько 250 одиниць.

Дрони Phoenix Ghost

Конкретні характеристики цих барражуючих боєприпасів досі залишаються в секреті. Однак відомо, що вони вже давно застосовуються Збройними силами України. Раніше американська сторона передала кілька сотень одиниць.

"Українці чудово використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам законтрактувати у виробників додаткові потужності", - говорив у липні один з високопоставлених американських чиновників.

Фото: США передадуть Україні ще 1 100 дронів Phoenix Ghost (US Marine Corps)

Компанія-виробник Aevex Aerospace досі не розкривала характеристики цих БПЛА. Однак деякі дані озвучували представник Білого дому Джон Кірбі та член правління Aevex Девід Дептул. Виходячи з їхніх слів, безпілотники Phoenix Ghost: